Черкесск, , 09:41 — REGNUM Находящийся на лечении в Москве председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-хаджи Бердиев пошел на поправку. В его состоянии отмечено улучшение. Об этом сообщил ТАСС его заместитель Ибрагим-хаджи Катчиев.

По его словам, муфтий все еще подключен к аппарату ИВЛ, но его «дыхание нормализуется», после осмотра врачами было сделано заключение, что «в его состоянии отмечается положительная динамика».

Как сообщало ИА REGNUM, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев заразился коронавирусом, о чем сам сообщил в середине мая. Когда его состояние ухудшилось, религиозного деятеля перевезли на лечение в Москву, в больницу имени Н. И. Пирогова.

Читайте также: Муфтия Северного Кавказа транспортировали в Москву с коронавирусом