Москва, , 09:46 — REGNUM Ряд мер, направленных против абортов, предложила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в своём докладе о деятельности за 2019 год. Документ опубликован на официальном сайте детского омбудсмена.

Необходимо рекомендовать правительству РФ принять дополнительные меры, «направленные на ограничение продажи в аптеках абортируемых лекарственных препаратов», отмечено в докладе.

Кроме того, Кузнецова предлагает внести в систему финансирования медучреждений такие изменения, при которых клиники будут заинтересованы в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по искусственному прерыванию беременности.

Подчеркивается, что омбудсмен проводит последовательную работу, направленную на защиту права на жизнь.

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