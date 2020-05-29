Ставрополь, , 09:43 — REGNUM Находящийся в розыске депутат думы Ставропольского края Алексей Назаренко лишился мандата. Законодатели единогласно проголосовали за досрочное прекращение его полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Вопрос о лишении Назаренко мандата был рассмотрен депутатами края накануне, 28 мая. Отмечается, что причиной такого решения стало то, что парламентарий вовремя не предоставил сведения о своих доходах, расходах и имущественных обязательствах. Этим он нарушил требования федерального и краевого законодательства.

Напомним, ранее в отношении Назаренко было возбуждено три уголовных дела. Он подозревается в присвоении 17 млн рублей, хищении 8,8 млн рублей бюджетных средств, а также участии в картеле, заработавшем 400 млн рублей при проведении государственных торгов на строительство физкультурно-оздоровительных объектов. С июля 2019 года он находится в федеральном розыске.

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