Хабаровск, , 09:41 — REGNUM В Хабаровске специалисты Роспотребнадзора выявили семь заражённых энцефалитом клещей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Хабаровска.

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Всего с начала клещевого сезона в столице края зарегистрировано 1113 обращений горожан, которых укусили клещи. Семь из насекомых были заражены энцефалитом. Случаев заражения опасным заболеванием людей пока не выявлено.

Поскольку в крае отсутствует иммуноглобулин, а вакцинацию населения от энцефалита не провели, населению рекомендуют не выходить в загородные зоны, воздержаться от походов в лес.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске для укушенного клещом ребёнка не нашлось иммуноглобулина, хотя для детей этот препарат должен быть всегда, причем, лечение производится бесплатно.