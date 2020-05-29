Тбилиси, , 09:38 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 за сутки выявили в Грузии. Об этом 29 мая сообщают на сайте Stopcov.ge.

По официальным данным, всего в стране количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 выросло до 746. Кроме этого, отдельной позицией учитывают трех граждан Грузии, которые с диагнозом «коронавирус» прибыли из-за границы.

Число тех, кто победил коронавирус, выросло на три человека — до 576, что составляет 76% от общего числа выявленных случаев заражения. Скончались от COVID-19 за все время 12 пациентов. На карантине находятся 2966 человек, госпитализированы — 250.

Стоит отметить, что в Грузии с 22 мая число выявленных зараженных коронавирусом в сутки не превышало пяти человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии возобновляет работу общественный транспорт

Читайте развитие сюжета: МВД Грузии в июне возобновит оказание всех видов услуг