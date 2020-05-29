Краснодар, , 09:34 — REGNUM Жительницу Белореченского района Краснодарского края наказали за распространение недостоверной информации в социальных сетях. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

27-летняя женщина распространила в социальных сетях не соответствующую действительности информацию о том, что работники скорой медицинской помощи, прибывшие на вызов от гражданина, якобы предлагали его родственникам деньги за указание в заключении причиной смерти диагноза: коронавирусная инфекция. Информацию в ходе мониторинга выявили сотрудники отдела МВД России по Белореченскому району. Автора фейка быстро установили.

В отношении женщины полицейские составили административный протокол по части 9 статьи 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Злоупотребление свободой массовой информации». Суд, рассмотрев материалы дела, признал женщину виновной. Ей назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.