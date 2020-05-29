Триполи, 29 мая 2020, 09:35 — REGNUM Береговая охрана Ливии задержала свыше 200 нелегальных мигрантов, пытавшихся проникнуть на территорию Евросоюза. Об этом 29 мая сообщается в заявлении международной организации по миграции.
По данным ведомства, среди арестованных присутствуют также женщины и дети. По данным правозащитников, один человек пропал без вести.
Напомним, на прошлой неделе береговая охрана Ливии задержала в общей сложности 700 мигрантов, пытавшихся по морю проникнуть на территорию содружества.
Ливия является одним из основных транзитных пунктов для жителей Африки, пытающихся найти лучшую жизнь, спасаясь от внутренних конфликтов в своих странах.