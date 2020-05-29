Пекин, , 09:31 — REGNUM Медицинские эксперты из госпиталей Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая и Японии поделились опытом лечения пациентов с COVID-19 через видеоконференцию, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Президент Первого аффилированного госпиталя при Медицинском университете Гуанси первым поделился клиническим опытом профилактики и лечения COVID-19. Почетный президент Госпиталя при Токийском медицинском университете и президент Токийского международного госпиталя «Охори» показал презентацию о лечении рака простаты с использованием хирургического робота Da Vinci.

Заместитель директора колотерктальной хирургии Госпиталя ракового института при Японском фонде исследований рака (JFCR) продемонстрировал лапароскопическую резекцию нескольких органов при раке прямой кишки.

Вице-президент Госпиталя Университета Цзюньтендо и глава отделения малоинвазивной хирургии Фукунага Тетсу поделился методами лечения пациентов COVID-19. Целью онлайн-конференции было поделиться опытом профилактики и контроля COVID-19 с китайской стороны со стороной японской.