Нефтеюганск, Югра, , 09:30 — REGNUM В Югре житель Нефтеюганска признан виновным в распространении ложной информации о коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора ХМАО по взаимодействию со СМИ Олеся Маркова.

Следствием и судом установлено, что в начале апреля 2020 года 24-летний гражданин в одной из социальных сетей опубликовал сведения о том, что он является носителем коронавируса и при этом гуляет по городу, заражая людей. Как выяснилось, данную ложную информацию житель Нефтеюганска разместил с целью провокации паники, страха и беспокойства у земляков.

Нефтеюганский районный суд приговорил его по ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации») к штрафу в размере 50 тыс. рублей.