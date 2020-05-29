Париж, , 09:29 — REGNUM Аэропорт Орли в Париже, закрытый с 31 марта, возобновит коммерческие пассажирские рейсы 26 июня 2020 года, «оптимизируя инфраструктуру аэропорта» в соответствии со спросом, сообщает Le Figaro.

«Открытие зависит от отмены основных ограничений в середине июня, в частности тех, которые ограничивают возможности авиакомпаний летать в пределах шенгенской зоны», — говорится в заявлении аэропорта.

Терминалы будут оснащены тепловизионной системой. В аэропорту обязательным будет ношение защитных масок, будут установлены указатели для соблюдения безопасной дистанции, будут доступны автоматические дозаторы с водно-спиртовым гелем и усилены процедуры дезинфекции и очистки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об открытии театров и кинотеатров в рамках второй фазы снятия карантинных мер.

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