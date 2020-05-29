Тамбов, , 09:29 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, сообщили 29 мая в региональном оперштабе.

За сутки коронавирус выявили у семи детей, в том числе — у месячной девочки. Возраст взрослых от 19 до 78 лет.

Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 2 тыс. 845 положительных тестов на коронавирус, в 1022 случаях — без клинических проявлений. 1037 пациентов выздоровели. Девять человек спасти не удалось. В больницах на данный момент находятся 353 человека, из них диагноз «пневмония» у 272 человек.