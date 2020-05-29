Кемерово, , 09:29 — REGNUM В кузбасскую деревню Константиновка, которая пострадала во время ураганного ветра, направлена аэромобильная группировка регионального управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ветер полностью снёс крыши с 18 жилых домов в деревне Константиновка, ещё 13 повреждены частично — деревьями выбиты окна, разрушены надворные постройки. А в результате обрушения стены и крыши строящегося здания склада зернохранилища погибли два человека, ещё один пострадал.

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«Отряд из 30 человек и техника будут задействованы в ликвидации последствий урагана в населённом пункте. Сотрудники МЧС России окажут необходимую помощь населению, осуществят распиловку поваленных деревьев, расчистку снесённых фрагментов кровель, разбор повреждённых конструкций, — уточнили в ведомстве. — Также на вооружении группировки беспилотное воздушное судно, с помощью которого будет проводиться обследование территории для оценки степени повреждений зданий с воздуха».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с жителями Константиновки втретился прокурор г. Мариинска Алексей Салашин.