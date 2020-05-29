Москва, , 09:34 — REGNUM Предприятия общепита могут открыть в Москве на следующем этапе смягчения санитарных мер, призванных не допустить распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 29 мая первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли Алексей Немерюк.

Он напомнил, что в июне в столице возобновляет работу непродовольственная торговля, будет разрешено оказание некоторых бытовых услуг. Ресторанам, кафе и другим предприятиям общепита могут разрешить работу при соответствующих условиях.

«Прорабатываем все те требования, которые этим предприятиям придется соблюдать, чтобы открыться, чтобы не допустить рисков новых заражений», — сказал Немерюк ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности продлен в Москве до 14 июня. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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