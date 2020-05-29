Пермь, , 09:27 — REGNUM В Перми с опережением сроков завершен ремонт внутриквартального проезда от ул. Героев Хасана до производственного корпуса по ул. Героев Хасана, 68а/1, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Дорога по ул. Героев Хасана стала первым участком, который отремонтирован в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт с подрядной организацией был заключен в феврале. Стоимость договора составила 2,6 млн рублей. Строители заменили дорожное покрытие, установили бортовой камень, заасфальтировали тротуар, нанесли разметку.

Объект сдан в эксплуатацию на пять месяцев раньше запланированного срока. Это связно с тем, что подрядчик рано приступил к ремонту. Кроме того, на темпе работ отразилось и то, что из-за неблагополучной эпидобстановки резко снизился автомобильный и пешеходный трафик.

Добавим, что в Перми 2020 году в рамках нацпроекта планируют подвергнуть ремонту 14 дорожных участков общей площадью 191 тыс. квадратных метров.