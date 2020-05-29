, 09:21 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова предложила установить пожизненный надзор за осужденными за педофилию, вышедшими на свободу. Об этом говорится в докладе омбудсмена президенту РФ Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

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Кузнецова предлагает следить за педофилами с помощью электронных следящих устройств. Это защитит не только половую неприкосновенность детей, но снизит число преступлений иного характера, например похищений.

Также детский омбудсмен предлагает создать общедоступный реестр педофилов. Например, на сайте ФССП России, где любой желающий сможет получить сведения об интересующих его лицах.

Как сообщало ИА REGNUM, число обращений к Уполномоченному по правам ребёнка за 2019 год увеличилось на 28% и составило 8661.

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