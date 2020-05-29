Красногорск, , 09:21 — REGNUM В Московской области уже с начала лета смогут возобновить работу услуги по ремонту компьютеров, прачечные и химчистки. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Как отмечается в документе, для этого в адрес министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и органа местного самоуправления региона необходимо направить уведомление о готовности объекта в сфере услуг к возобновлению деятельности. Однако это будет возможно «не ранее 1 июня 2020 года».

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Речь идет об организациях, предоставляющих услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, в том числе стирки и химической чистки. Исключения составят службы доставки и дистанционного обслуживания.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня в Московской области решено открыть для посещения библиотеки. Они будут работать только на выдачу книг, за исключением читальных залов, мероприятий в библиотеках. С начала лета в регионе возобновят работу и автокинотеатры под открытым небом.

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