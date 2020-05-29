Екатеринбург, , 09:26 — REGNUM По результатам проверок в сети алкомаркетов «Красное и белое» выявлены нарушения трудовых прав работников, заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По словам омбудмена, проверяющие не смогли найти 200 человек, которые якобы работали на складе. По указанным в документах адресах таких людей не нашли. Кроме того, наблюдателей удивили условия трудовых договоров, заключаемых с работниками.

«Если работник нарушит его пункты, например, украдет или разобьёт бутылку спиртного, то он обязуется выплатить всю заработную плату в счет нанесенного ущерба», — сказала Мерзлякова в эфире «Эха Москвы в Екатеринбурге».

Как сообщало ИА REGNUM, по факту вспышки COVID-19 работников «Красного и белого» заведено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание».

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