Воронеж, 29 мая 2020, 09:20 — REGNUM 104 случая заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперативный штаб 29 мая.
В регионе уже вторые сутки подряд число новых выявленных носителей коронавируса превышает сотню — накануне сообщалось о 110 положительных тестах на коронавирус.
Всего в регионе на утро 29 мая подтверждено 1 тыс. 857 положительных тестов на коронавирус. 18 пациентов скончались. По данным на вечер 28 мая, выздоровели 1 тыс. 293 человека.