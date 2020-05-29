Томск, , 09:20 — REGNUM Режим ответственного поведения, введённый в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён в Томской области до 15 июня.

Соответствующее решение принял губернатор региона Сергей Жвачкин, сообщили ИА REGNUM 29 мая в областной администрации.

По словам Жвачкина, 30 мая исполнится ровно два месяца, как Томская область живёт в таком режиме:

«Благодаря вовремя принятым жёстким мерам, мы с вами сумели удержать регион от катастрофического развития событий».

Губернатор отметил, что контроль над эпидситуацией позволил практически не останавливать работу строительства, промышленности, сельского хозяйства, ещё 15 апреля открыть работу салонов красоты и парикмахерских. Три недели назад в Томской области разрешили занятия спортом на свежем воздухе и семейные прогулки. Единственное ограничение — соблюдение социальной дистанции.

Тем не менее, режим ответственного поведения в регионе решено продлить ещё на один инкубационный период — до 15 июня. Ранее открытые предприятия продолжат работать. Закрытые для посетителей предприятия сферы услуг не открываются, сохраняется масочный режим.

«Третьего показателя, необходимого для полного открытия сферы услуг, мы ещё не достигли. Этот показатель — коэффициент распространённости инфекции», — подытожил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 мая в Томской области коронавирус был выявлен у 622 человек.

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