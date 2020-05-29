Амстердам, , 09:20 — REGNUM Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах за прошедшие сутки увеличилось на 182 и достигло 45 950 человек. Об этом 29 мая сообщает Национальный институт здравоохранения страны.

Также указывается, что за прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 умерли 32 пациента, в результате чего суммарное количество летальных исходов стало 5 903.

При этом за этот же период в Нидерландах 16 человек вылечились от COVID-19 и теперь их общее число достигло 11 713.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Нидерландов 28 мая объявило о выделении 566 миллионов евро на поддержку местных властей.