Чанша, Китай, , 09:11 — REGNUM Регулярный грузовой авиамаршрут электронной коммерции был запущен между центральным китайским городом Чанша и столицей России Москвой, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Оператором рейса выступила авиакомпания Cainiao Network, представляющая из себя транспортное подразделение китайского гиганта электронной коммерции компании Alibaba. Самолет вылетел в 12:24 по местному времени 29 мая из Международного аэропорта «Хуанхуа» города Чанша с 20 тоннами грузов и 40 тыс. посылок на борту, включая одежду и ширпотреб.

Рейс будет осуществляться три раза в неделю, сообщили в авиакомпании, добавив, что после запуска нового рейса, товары произведенные в Хунани будут доставляться в Россию всего за 10 дней, а не за 20−30, как то было раньше.

Чанша является столицей центральной китайской провинции Хунань. Город открыл временные грузовые авиамаршруты электронной коммерции до Лос-Анджелеса ранее в этом году, дабы ответить на растущий спрос в США на фоне пандемии.