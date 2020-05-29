Саратов, , 10:19 — REGNUM В Саратовской области 29 мая подтвердились 94 новых положительных теста на коронавирус. Всего с начала пандемии числятся носителями нового вируса 2840 человек, выздоровели 1141 человек, за последние сутки — 108 пациентов. За время наблюдений скончались 34 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Выявлены носители коронавируса из числа контактных лиц — 40 человек, 52 случая — заражение из неустановленных источников, двое прибыли из других регионов.

Больше всего заразились коронавирусом лица старше 60 лет — 37 человек, от 30 до 39 лет и от 50 до 59 лет — по 15 человек, двое детей в возрасте до 14 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 75,5 тыс. исследований, за сутки — около трех тысяч тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области 28 мая стало известно о 97 случаях заражения SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии носителями коронавируса числятся 2746 человек.

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