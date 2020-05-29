Красногорск, , 09:05 — REGNUM В Московской области продолжают ослаблять карантинные меры, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Так, жителям региона теперь разрешено заниматься совместно физкультурой и спортом на улице. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Читайте также: В Подмосковье начинают работать библиотеки

При этом нельзя собираться более двух человек, а также необходимо соблюдать дистанцию не менее пяти метров. Исключение составляют члены одной семьи.

Ранее по теме: Воробьев продлил запрет на работу общепита в Подмосковье до 14 июня

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 мая в Подмосковье откроются парки. Там тоже можно будет заниматься физкультурой, но только со своим инвентарем. Использовать парковые тренажеры и инвентарь запрещено.

Добавим, что в Московской области с 29 мая отменят запрет на посещение кладбищ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье разрешили посещать кладбища