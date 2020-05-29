Веллингтон, , 09:10 — REGNUM Ни одного нового случая коронавируса не было выявлено в Новой Зеландии на протяжении недели. В стране остался единственный пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает 29 мая новозеландский минздрав.

На текущий момент медики признали полностью выздоровевшими 1481 человека. Всего в стране было зафиксировано 1504 случая инфицирования SARS-CoV-2, от связанных с заражением осложнений умерли 22 человека.

Медики наблюдают за состоянием последнего больного. Состояние пациента считается удовлетворительным, лечение проходит амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 28 мая в Новой Зеландии насчитывалось восемь больных COVID-19. В середине месяца власти страны отменили большую часть мер, призванных не допустить распространения коронавирусной инфекции.

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