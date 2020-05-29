Анкара, , 09:09 — REGNUM Общее число выявленных зараженных коронавирусной инфекцией в Турции за прошедшие сутки увеличилось на 1 186 и достигло 160 979. Это следует из данных инфографики, опубликованных 29 мая министром здравоохранения страны Фахреттином Коджа на своей странице в соцсети Facebook.

Также сообщается, что за этот же период в стране было зафиксировано 30 летальных исходов от COVID-19 и теперь их общее число достигло 4 461.

Кроме этого, указывается, что за минувшие 24 часа было проведено 33 599 тестов на коронавирус и общее число тесто в стране стало более 1,928 млн.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в Турции от COVID-19 вылечились 124 369 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа на территории Бразилии от COVID-19 скончались 1156 человек, что является наиболее высоким показателем в стране с начала пандемии коронавируса.