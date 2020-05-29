Цхинвал, , 09:07 — REGNUM День принятия акта о независимости отмечают в Южной Осетии 29 мая, и по этому случаю для работников бюджетной сферы будет выходной. Об этом сообщает агентство «Рес» со ссылкой на источник в правительстве республики.

Собеседник рассказал журналистам, что в Южной Осетии до 31 мая все дни были объявлены нерабочими, но государственные структуры продолжали работать. 29 мая будет выходной праздничный день.

Напомним, о независимости в Южной Осетии объявили 29 мая 1992 года. Перед этим в январе 1992 года там прошел референдум, на котором 99% местных жителей проголосовали за объявление независимости с последующим присоединением к России.