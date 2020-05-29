Кизел, Пермский край, , 09:01 — REGNUM В Пермском крае должностных лиц администрации Кизела подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, в ходе проверки использования краевых бюджетных средств, выделенных на подготовку теплоснабжающего комплекса муниципалитета к отопительному сезону 2019−2020 годов, чиновники превысили свои полномочия при подписании актов выполненных работ.

На основании этих документов в пользу подрядчика было перечислено более 19 млн рублей. Между тем подрядная организация выполнила работы не в полном объёме. Так, часть оплаченного оборудования осталась не смонтированной, что ставило под угрозу качественное и бесперебойное теплоснабжение населения.

Сумму ущерба оценили в более 300 тыс. рублей. По материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело.