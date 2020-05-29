Хабаровск, , 09:03 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал поручил создать новый заповедник на озере Амут. Статус заповедной зоны защитит уникальный уголок природы от незаконных рубок леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Мы не раз поднимали вопрос по запрету рубок в районе озера Амут. Но рубки, санитарные, продолжались, никакого нарушения в этом никто не видел. Но сейчас там будет заповедник, и все рубки будут запрещены», — сказал глава края.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Камчатки проверяет законность вырубок леса под организацию золотодобычи в зоне двух нерестовых рек на полуострове.