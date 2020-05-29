Амстердам, , 09:00 — REGNUM Нидерландские железные дороги готовы к «коронавирусному расписанию», которое будет действовать с 1 июня. Электрички, вокзалы и стоянки для велосипедов оборудованы в соответствии с требованием соблюдения дистанции в 1,5 метра. Сотрудники будут снабжены масками и лицевыми экранами.

Маски и лицевые экраны будут предоставлены сотрудникам железных дорог, которые из-за рода деятельности не могут соблюдать дистанцию в 1,5 метра, в частности, контролёрам. По словам представителя железных дорог, компании удалось обеспечить защитными средствами всех сотрудников.

С 25 мая уже открыты все вокзальные стоянки для велосипедов. Все они снабжены большими пластиковыми экранами.

По словам представителя железных дорог, компания готова к новому расписанию, в рамках которого возобновиться полномасштабное движение электричек. Подготовка к возобновлению регулярного движения заняла месяц.

В самих электричках принято ряд мер безопасности. Так, пассажирам разрешается сидеть только на местах у окон. Приняты соответствующие меры и на вокзалах.

По словам представителя железных дорог, остаётся только дожидаться, сколько пассажиров со следующей недели будут пользоваться услугами железных дорог. Он подчеркнул, что железнодорожный транспорт по прежнему предназначен только для необходимых поездок.