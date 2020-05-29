Лефкоша, , 08:59 — REGNUM На Северном Кипре за последние 41 день не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 29 мая сообщается в заявлении премьер-министра республики Кудрета Озерсая, опубликованном на странице в Twitter.

Последний выявленный случай был зафиксирован 17 апреля. По данным министерства здравоохранения, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в регионе составляет 108.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии на Северном Кипре скончались четыре пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 5 млн 813 тыс. человек.

Турецкая Республика Северного Кипра — частично признанное государство, занимающее северную треть острова Кипр.