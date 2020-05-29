Москва, , 08:54 — REGNUM Заморозки в ближайшие дни ожидаются в ряде регионов Сибири, местами столбик термометра покажет до семи градусов ниже нуля. Об этом сообщил 29 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара в этих регионах закончилась, в Томской области ожидаются заморозки до трёх градусов, в Алтае — до минус двух, в южных районах Красноярского края — до минус пяти, сказал синоптик.

В Туве прогнозируется до — 7 градусов, в Кемеровской области — до — 2, в Иркутской — до — 5. Почти во всех названных регионах заморозки будут в течение двух ближайших дней, уточнил Вильфанд в беседе с ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части России.

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