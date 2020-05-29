Нур-Султан, 29 мая 2020, 08:53 — REGNUM За минувшие сутки медики в Казахстане выявили 356 случаев заражения коронавирусом, сообщили 29 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Общее число обнаруженных случаев заражения составило 9932. Выздоровели 4900 человек, скончались 37 пациентов. Доля вылечившихся пациентов составила 49%.
Среди регионов Казахстана наибольшее число случаев наблюдается в Алма-Ате — 2462, Нур-Султане — 1868, Атырауской области — 980, Карагандинской области — 788 и Чимкенте — 762.