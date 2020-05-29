Бразилиа, , 08:55 — REGNUM За прошедшие 24 часа на территории Бразилии от COVID-19 скончались 1156 человек, что является наиболее высоким показателем в стране с начала пандемии коронавируса. Об этом 29 мая сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным министерства, в результате этого общее число летальных исходов от COVID-19 в стране теперь составляет 26 754.

Также сообщаемся, что число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Бразилии за минувшие сутки выросло на 26 717 — ещё один антирекордный показатель — и достигло 432 238 человек.

При этом самым пострадавшим от коронавируса является штат Сан-Паулу, в котором на данный момент зафиксировано свыше 95 тысяч заразившихся коронавирусом при более чем 7 тысячах летальных исходов от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине зафиксировали 477 новых случаев заражения коронавирусом.