Москва, , 08:47 — REGNUM Генпрокуратура России попросила Минюст Испании выдать экс-депутата Госдумы РФ и бывшего зампреда правительства Ставрополья Андрея Мурги, пишет «Интерфакс». Тот, напомним, фигурирует в деле о мошенничестве и скрывается от следствия в испанском портовом городе Аликанте.

В начале мая 2020 года стало известно, что Мурга был задержан в Аликанте по запросу России, а затем отпущен под подписку о невыезде. По данным испанских СМИ, экс-депутат Госдумы ранее запросил убежище в Испании, и прошение пока находится на рассмотрении.

Напомним, уголовное дело о мошенничестве было возбуждено против Мурги в январе 2019 года. По версии следствия, он похитил 3,5 млн рублей бюджетных средств, которые должны были пойти на доработку созданного по госконтракту сайта по продвижению товаров ставропольских производителей. В апреле 2019 года Мурга был объявлен в федеральный розыск, в июне того же года — в международный розыск, а также был заочно арестован.

В 2011 году Мурга был избран депутатом Госдумы РФ, в мае 2015 года возглавил минэкономразвития Ставрополья. Пост зампреда краевого правительства он занял в августе 2017 года, а марте 2018 года был уволен по собственному желанию.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшего замглавы Ставрополья отпустили в Испании под подписку о невыезде