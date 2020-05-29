Чусовой, Пермский край, , 08:43 — REGNUM В Чусовской больнице Пермского края произошло массовое заражение коронавирусом. Карантин введен в кардиологическом отделении, сообщает краевой минздрав.

Отделение закрыто на прием и выписку пациентов. Для сотрудников введен обязательный утренний фильтр с измерением температуры, персонал носит средства индивидуальной защиты и не допускается на работу с признаками ОРВИ.

Определен круг контактов с зараженными. У всех взяты анализы на коронавирус. Получено 22 предварительно положительных результата тестов, в том числе у трех сотрудников больницы.

Все носители коронавируса госпитализированы: 14 человек доставлены в перепрофилированное отделение ГБУЗ ПК «Больница Лысьвенского городского округа», восемь — в медучреждения Перми.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что оказание кардиологической помощи пациентам не прекращается. Все они будут маршрутизированы на лечение в кардиологические отделения других медучреждений.