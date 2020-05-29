Богота, , 08:44 — REGNUM За минувшие сутки на территории Колумбии зафиксировали свыше 1200 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 мая сообщает минздрав страны на своей странице в соцсети Twitter.

По его данным, за сутки в стране выявили 1 262 случая заражения коронавирусом, в результате чего общее число зараженных стало 25 366 человек.

Также сообщается, что за этот же период в Колумбии 19 человек скончались от COVID-19, и теперь общее число летальных исходов достигло 822.

Кроме этого, за последние 24 часа в стране 554 пациента выздоровело от COVID-19 и суммарное количество вылечившихся стало 6 665.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в армии Южной Кореи выявили еще один случай заражения коронавирусом.