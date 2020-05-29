Владикавказ, , 08:40 — REGNUM В Северной Осетии послабления режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса не будет еще по крайней мере в течение двух недель. Власти региона считают, что смягчить режим пока не позволяет ситуация в регионе.

«Режим повышенной готовности продлеваем до 15 июня 2020 года, дальше будем смотреть по ситуации», — процитировал в своем Telegram-канале главу РСО-Алании Вячеслава Битарова руководитель управления по информационным технологиям и связи Алан Салбиев.

По словам Битарова, в рамках режима повышенной готовности будут вновь продлены нерабочие дни «для сфер, где особые риски». После этого будем в четыре этапа постепенно выходить из режима с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

До 15 июня 2020 года в Северной Осетии будет сохранен масочный режим, не будут работать торговые центры, рынки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Северной Осетии рассматривали возможность перехода к первому этапу выхода из режима самоизоляции с 1 июня.

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