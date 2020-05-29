Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 08:37 — REGNUM В Новом Уренгое, где действует один из крупных очагов коронавирусной инфекции на Ямале, 91 родителя привлекли к административной ответственности за детей, гуляющих в общественных местах во время режима безопасного поведения. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Жителям Нового Уренгоя напоминают, что во время пандемии коронавируса запрещено скопление детей, а также их пребывание в общественных местах. Гулять на улице дозволено с соблюдением санитарной дистанции в 1,5 метра до других прохожих.

Напомним, за весь период пандемии в ЯНАО на утро 29 мая подтверждено 2252 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 868 человек, семеро пациентов с COVID-19 скончались.

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