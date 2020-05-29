Омск, , 08:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 мая в региональном министерстве здравоохранения.

Всего в регионе на сегодняшний день коронавирус выявлен у 1269 человек. Из них 357 уже выздоровели, в том числе 26 — за последние сутки.

К 29 мая в омских лабораториях проведено 117 805 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области за весь период скончались 20 пациентов с коронавирусом.

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