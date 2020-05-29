Вашингтон, , 08:37 — REGNUM Разработчикам приложения службы знакомств для геймеров Kippo удалось привлечь в качестве инвестиций $2 млн. Об этом 29 мая сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что сервис, запущенный восемь месяцев назад, уже успел собрать в свою базу около 45 тыс. пользователей, а доход от приложения ежемесячно увеличивался на 50%. После того, как в США были введены карантинные меры из-за эпидемии коронавируса, weчисло активных пользователей увеличилось на 275%.

Согласно аналитике, предоставленной разработчиками, 93% пользователей Kippo устраивают виртуальные свидания и вместе играют в видеоигры, прежде чем встретиться в реальном мире.

Приложение доступно для скачивания только в App Store. Разработчики пока не сообщили, когда они планируют выпустить его на других платформах.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Destiny 2 пообещали рассказать геймерам нечто интересное