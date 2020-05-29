Зеленогорск, Красноярский край, , 08:33 — REGNUM В Красноярском крае с 29 мая разрешили выезжать из своего города жителям ЗАТО Зеленогорск. Об этом сообщается на официальном портале города.

До сегодняшнего дня, уже почти два месяца, из Зеленогорска невозможно было выехать без оформления специального разрешения.

По словам мэра города Михаила Сперанского, такое решение было принято благодаря «стабильной санитарно-эпидемиологической обстановки по заболеваемости COVID-19 на территории ЗАТО, которая позволяет поэтапно снимать ограничения».

Напомним, для тех, у кого прописки в Зеленогорске нет, продолжает сохраняться запрет на въезд в город.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 147 новых случаев заражения коронавирусом, а всего в Красноярском крае по состоянию на 28 мая коронавирус выявлен у 3847 человек. 834 человека вылечились, 29 пациентов с COVID-19 скончались.

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