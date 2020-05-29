Москва, , 08:31 — REGNUM В Москве музеи подготовили специальную праздничную программу ко Дню защиты детей. Впервые в 2020 году мероприятия пройдут в офлайн-формате, сообщается на портале мэра столицы.

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Развлекательно-образовательные программы для детей пройдут на сайтах девяти музеев. Это Дарвиновский музей, Музей моды, Государственный музей А.С. Пушкина и др.

Детей и их родителей смогут послушать лекции, принять участие в викторинах, мастер-классах и экскурсиях. Праздничные мероприятия пройдут с 30 мая по 1 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Музей Победы на Поклонной горе в Москве подготовил онлайн-программу ко Дню защиты детей.

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