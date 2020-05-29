Париж, , 08:31 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об открытии театров и кинотеатров в рамках второй фазы снятия карантинных мер, передает BFM TV.

Известно, что кинотеатры вновь откроются по всей Франции 22 июня 2020 года.

«В «зеленых зонах» театры и концертные залы смогут вновь открыться со 2 июня 2020 года. Там должны будут применяться правила безопасного расстояния между людьми», — отметил премьер-министр.

Напомним, почти все департаменты во Франции теперь относятся к «зеленой зоне», за исключением Иль-де-Франс, Майотты и Гайаны.

Как сообщало ИА REGNUM, кемпинги и отели под открытым небом смогут принимать отдыхающих со 2 июня во Франции, за исключением региона Иль-де-Франс и ряда других областей, где открытие откладывается на 22 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Кемпинги и отели под открытым небом откроются во Франции в июне

Читайте развитие сюжета: Открытие аэропорта Орли в Париже запланировано на конец июня — СМИ