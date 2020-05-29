Лима, , 08:32 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на территории Перу в настоящее время превысило 141 тысячу человек. Об этом 29 мая сообщает минздрав страны.

Согласно данным министерства, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 5 874 случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее количество стало 141 779.

Также указывается, что в Перу на данный момент 4 099 человек скончались от COVID-19 и ещё более 60 тысяч пациентов выздоровели.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 28 мая стало известно, в Перу за сутки было выявлено рекордное количество заразившихся коронавирусной инфекцией.