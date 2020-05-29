Саратов, , 10:23 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии заразились новой коронавирусной инфекцией 319 медицинских работников. Об этом стало известно в ходе брифинга в региональном минздраве.

Первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов сообщил, что 319 человек медицинского персонала — это те сотрудники, которым в настоящее время положены социальные выплаты (врачи, медсестры и другие специалисты). Так как медработники не могут находиться на самоизоляции, они наиболее подвержены риску заражения.

В регионе невелико число зараженных среди медработников ковидных госпиталей. Все они оказывают либо экстренную помощь, либо на дому. На сегодняшний день среди персонала коронавирусных госпиталей, у кого выявили положительные тесты — девять медработников, два врача, пять медсестер и две санитарки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области более 3 тыс. медицинских работников уже получили 233,2 млн рублей федеральных средств и 14,3 млн рублей региональных выплат.

Читайте также: В саратовский бюджет поступило около 1 млрд рублей на борьбу с COVID-19