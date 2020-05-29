Пермь, , 08:13 — REGNUM В Перми Мотовилихинский районный суд города вынес приговор в отношении супружеской пары (генерального директора и члена совета директоров ООО «КамСтройИнвест»), которые обвинялись мошенничестве, злоупотреблении полномочиями и растрате более 1 млрд рублей при строительстве жилого комплекса в селе Лобаново, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

По данным краевой прокуратуры, в 2013—2016 годах супруги похитили 969,8 млн рублей, предназначенных для строительства жилого комплекса «Первый Пермский микрорайон», состоявшего из 12 малоэтажных жилых домов и детских игровых площадок. Возглавляя крупную строительную компанию, супружеская пара заключала договоры с дольщиками. Однако обязательства свои так и не выполнила. В результате пострадали 280 дольщиков и банк, которому остался непогашенным долг.

Кроме того, подсудимая растратила более 34,9 млн рублей, принадлежащих ООО «Регион», в пользу сторонней юридической организацией, руководителями и участниками которой являлись подставные лица.

Суд приговорил мужчину к шести годам, женщину — к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, супругам запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищного строительства в течении двух лет. Иски потерпевших о компенсации материального ущерба удовлетворены судом частично на общую сумму более 153 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

По данным портала 59.ru, у супругов осталось трое детей в возрасте от восьми до 13 лет, их судьбу будут решать органы опеки.

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