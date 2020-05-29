Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Геймеры имеют возможность бесплатно получить игру Arx Fatalis, которая является самым первым проектом известной студии Arkane. Раздача стартовала 28 мая на сайте компании Bethesda.

Акция будет длиться лишь несколько дней и завершится 31 мая 2020 года. Чтобы получить игру, геймерам нужно зарегистрироваться на bethesda.net и подписаться на почтовую рассылку с новостями, касающимися Outsiders — новой игры Arkane.

Напомним, релиз Arx Fatalis состоялся в 2002 году. В этой ролевой игре геймерам предлагается выступить в роли исследователя подземелий. Студия Arkane также известная благодаря играм Dishonored и Prey.

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