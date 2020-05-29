Оренбург, , 07:48 — REGNUM В городе Еманжелинск Челябинской области оренбургские полицейские задержали мужчину, который подозревается в крупном мошенничестве, совершенном в Оренбурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

По данным ведомства, установлена причастность задержанного 31-летнего гражданина к мошенничеству, в результате которого 77-летняя оренбурженка лишилась 1,1 млн рублей. Мужчина позвонил по телефону пенсионерке и, представившись полицейским, проинформировал о ДТП с участием дочери пожилой женщины. Лжеправоохранитель предложил «урегулировать вопрос».

Выяснив, что женщина имеет на банковском счете 1,1 млн рублей, аферист настоял, чтобы деньги были сняты и оставлены в мусорном контейнере. Пожилая оренбурженка выполнила все указания. Когда же пенсионерка перезвонила дочери, то оказалось, что никакой автоаварии не было.

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