Иркутск, , 07:48 — REGNUM Свой день рождения Иркутск отметит в онлайн-формате. Как сообщает официальный сайт города, произойдёт это 6 июня на различных интернет-, радио‑ и ТВ-площадках. Горожанам будут доступны более пятидесяти выставок, конкурсов и онлайн-показов. Кроме того, в рамках праздничных мероприятий продолжится виртуальный проект «Минута Памяти».

"В первый выходной день июня мы должны были отмечать любимый иркутянами праздник — День города. Однако мы как организаторы не можем рисковать здоровьем жителей областного центра, поэтому было принято решение о переносе праздника. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе и в регионе в целом», — пояснил председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

Традиционное празднование перенесено на вторую половину августа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Иркутск основан как острог в 1661 году на правом берегу Ангары, в 1686 году ему присвоен статус города, с 1764 года — центр Иркутской губернии. Иркутск находится на пересечении транспортных путей, связывающих запад и восток России, а также Россию с Китаем и Монголией.

Через Иркутск проходит Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральная автострада М-55 Москва — Владивосток. Международный аэропорт Иркутска является важным пунктом промежуточной посадки на авиалиниях, соединяющих аэропорты Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока с европейской частью России и со странами СНГ.

Столица Приангарья находится на расстоянии 5042 километра от Москвы и расположен на берегах реки Ангары, в 63 километрах от озера Байкал. Территория города занимает 27 998 га.