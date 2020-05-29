Саратов, , 10:04 — REGNUM Саратовским бюджетникам в «добровольно-принудительном» порядке предлагают отказаться от части зарплаты в счет благотворительных взносов на строительство новой инфекционной больницы на 400 мест в Саратове. В паблик сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина в соцсети Instagram поступило множество соответствующих обращений из разных районов области от сотрудников бюджетных учреждений.

Председатель Госдумы прокомментировал ситуацию так: «Этого нельзя ни в коем случае делать, так как изначально проект строительства инфекционной больницы реализуется как благотворительный, спонсорский. На него перечисляют средства крупный бизнес, представители делового сообщества и те, кто имеет возможность вложиться».

Политик добавил, что собирать деньги с людей, которым самим необходима помощь, недопустимо, непорядочно и несправедливо. Он добавил. что у региона есть различные варианта финансирования строительства и привлечения спонсорской помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ленинском районе Саратова возводят новую инфекционную больницу на 400 мест.

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